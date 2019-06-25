МЗС Ірану: нові санкції США «закривають шлях для дипломатії»

Міністерство закордонних справ Ірану розкритикувало США за запровадження санкцій проти верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Речник відомства назвав такі заходи «марними» і додав, що вони «закривають шлях для дипломатії».

Про те, що Сполучені Штати запроваджують санкції проти верховного лідера Ірану, заявив 24 червня президент США Дональд Трамп перед підписанням відповідного указу.

За словами Трампа, санкції є відповіддю на агресивні дії Ірану, зокрема на знищення іранськими військовими американського безпілотника, який, як стверджують США, перебував над міжнародними водами.

За словами президента США, санкцій не уникнуть і помічники Хаменеї. Як сказав Трамп, санкції мають позбавити іранського лідера і його оточення доступу до важливих джерел фінансування. Міністр фінансів США Стівен Мнучін уточнив, що санкції передбачають заморожування «мільярдів доларів» іранських активів.

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За словами Мнучіна, Вашингтон також готує санкції проти міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа.