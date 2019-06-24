США запровадили розширені санкції проти Ірану

США запровадили розширені санкції проти Ірану

Укрінформ
Дональд Трамп видав указ про введення розширених санкцій проти Ірану, які обмежують доступ Тегерана до міжнародної фінансової системи, а також можливості для розвитку ядерної програми та проведення підривної діяльності в регіоні.

Глава Білого дому підписав відповідне розпорядження в Овальному офісі в понеділок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми не прагнемо конфлікту з Іраном або з будь-якою іншою країною. Але я можу сказати, що ми не можемо дозволити Ірану отримати ядерну зброю", - заявив американський президент.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин у цьому зв'язку виступив на прес-конференції у Білому домі. Він заявив, що нові обмеження введені, в тому числі, через останню агресію з боку Ірану, яка загрожує інтересам США та союзників у регіоні.

"Разом з існуючими обмеженнями, ми запровадили додаткові санкції, спрямовані проти оточення верховного керівництва (Ірану – ред.), які блокують буквально мільярди доларів активів", - зауважив глава американського Мінфіну.

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Крім того, за словами міністра фінансів, США запровадили "конкретні кроки" проти осіб, причетних до останнього розвитку подій, пов'язаного з нападом на танкери в Ормузькій затоці, а також з ураженням американського безпілотника в міжнародному авіапросторі.

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