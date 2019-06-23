Болтон попередив Іран про готовність США до військових дій

Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон попередив Тегеран щодо готовності США до військових дій.

Про це повідомляє ABC.

"Виступаючи перед журналістами разом з головою уряду Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у неділю в Єрусалимі, Болтон сказав, що ніхто не видавав Ірану "мисливську ліцензію на Близькому Сході", - йдеться у повідомленні.

Ці зауваження з'явились через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що скасував військовий удар по Ірану, дізнавшись, що близько 150 іранців загинуть унаслідок атаки, заявивши, що це було б непропорційною відповіддю на розстріл американського безпілотника.

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Болтон додав, що санкції проти Тегерана триватимуть, і що США залишає за собою право на військову відповідь у майбутньому. Він підкреслив, що Трамп «лише зупинив удар саме в цей момент», а не скасував цю опцію загалом.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю президент США Дональд Трамп зізнався, що напередодні ухвалив початок військової операції проти трьох об'єктів в Ірані, однак скасував удари через "непропорційну" відповідь, яку підготували американські сили.

Фото: Global Look Press