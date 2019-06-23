США розпочали кібератаку проти іранських збройних систем

Наразі немає підтвердження заподіяної шкоди іранським системам.

США напередодні запровадили ще потужніші санкції проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп сказав, що санкції необхідні для запобігання отримання Іраном ядерної зброї, а економічний тиск буде збережений, доки Тегеран не змінить курс.

Нагадаємо, Іран попередив США та їхніх союзників про серйозні наслідки в разі агресивних дій проти Тегерана. Напруга зростає після того, як 20 червня іранці збили американський безпілотник. Перед тим США звинувачували Іран у низці нападів на танкери у регіоні Ормузької протоки. Тегеран заперечує це.