США розпочали кібератаку проти іранських збройних систем
Укрінформ
США запустили кібероперації проти іранських збройних систем після скасованого повітряного удару на тлі зростання напруги між державами.
Про це пише BBC.
«США розпочали кібератаку на іранські збройні системи у четвер, коли президент Трамп скасував повітряний удар по країні», - йдеться у повідомленні.
Наразі немає підтвердження заподіяної шкоди іранським системам.
США напередодні запровадили ще потужніші санкції проти Ірану.
Президент США Дональд Трамп сказав, що санкції необхідні для запобігання отримання Іраном ядерної зброї, а економічний тиск буде збережений, доки Тегеран не змінить курс.
Нагадаємо, Іран попередив США та їхніх союзників про серйозні наслідки в разі агресивних дій проти Тегерана. Напруга зростає після того, як 20 червня іранці збили американський безпілотник. Перед тим США звинувачували Іран у низці нападів на танкери у регіоні Ормузької протоки. Тегеран заперечує це.