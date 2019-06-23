Трамп: Я не скасовував удару по Ірану

Президент США пояснив, як саме слід розцінювати його рішення не завдавати удару по Ірану.

Про це Дональд Трамп повідомив у Twitter.

“Я зовсім не скасовував удару по Ірану, як про це повідомили декотрі. Я просто призупинив його цього разу", - написав глава Білого дому.

I never called the strike against Iran "BACK," as people are incorrectly reporting, I just stopped it from going forward at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 червня 2019 р

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп спочатку схвалив військовий удар по Ірану через те, що Тегеран збив американський розвідувальний літак над Ормузькою протокою, проте потім скасував свій наказ.

Трамп підтвердив, що американські війська вже вийшли на позиції, аби завдати удару по Ірану за збитий безпілотник, однак скасував операцію в останні хвилини, оскільки втрати іранців були б "непропорційними".