Трамп: Я не скасовував удару по Ірану

Трамп: Я не скасовував удару по Ірану

Укрінформ
Президент США пояснив, як саме слід розцінювати його рішення не завдавати удару по Ірану.

Про це Дональд Трамп повідомив у Twitter.

“Я зовсім не скасовував удару по Ірану, як про це повідомили декотрі. Я просто призупинив його цього разу", - написав глава Білого дому.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп спочатку схвалив військовий удар по Ірану через те, що Тегеран збив американський розвідувальний літак над Ормузькою протокою, проте потім скасував свій наказ.

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Трамп підтвердив, що американські війська вже вийшли на позиції, аби завдати удару по Ірану за збитий безпілотник, однак скасував операцію в останні хвилини, оскільки втрати іранців були б "непропорційними".

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