У Конгресі США обурились, що Трамп не попередив їх про удар по Ірану

Політичний опонент президента США Дональда Трампа, спікер Палати представників Ненсі Пелосі нагадала главі Білого дому, що він, за законом, має інформувати Конгрес перед будь-якими військовими діями проти іноземних держав.

Про це конгресвумен від Демократичної партії заявила у п'ятницю, повідомило американське видання The Hill.

"Спікер Ненсі Пелосі у п'ятницю наголосила, що військові дії США проти Ірану "не повинні бути ініційовані" без схвалення Конгресу, після того, як президент Трамп затвердив, а потім скасував рішення про нанесення удару по Ірану", - зауважує видання.

Пелосі заявила журналістам, що ніхто з адміністрації не повідомив їй про рішення президента провести військову операцію проти Ірану в четвер, коли вона та інші лідери Конгресу були скликані Трампом на зустріч у Білому домі.

"Ми пішли (із зустрічі – ред.) з ідеєю, що президент мав намір розглянути деякі варіанти. Але я так і не отримала жодних попереджень про те, що опрацьовувався військовий удар", - зауважила спікер Палати представників.

Вона допустила, що, можливо, республіканські лідери в Конгресі були поінформовані, натомість вона, як спікер Палати представників, не отримала жодної інформації.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю президент США Дональд Трамп зізнався, що напередодні ухвалив початок військової операції проти трьох об'єктів в Ірані, однак скасував удари через "непропорційну" відповідь, яку підготували американські сили.