США ініціюють позачергове засідання Радбезу ООН щодо Ірану — NYT

Делегація Сполучених Штатів звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням провести обговорення щодо ситуації, яка склалася навколо Ірану.

Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на інформацію, яку надали американські дипломати журналістам.

Як зауважили представники Місії США при ООН, вони мають намір "поінформувати РБ про останній розвиток подій навколо Ірану, а також надати додаткову інформацію від розслідування недавніх інцидентів з танкерами".

Як повідомлялося, впродовж останнього тижня значно загострилось напруження в регіоні Близького Сходу через агресивні дії Ірану. Зокрема, Сполучені Штати оголосили, що покладають відповідальність на Тегеран за підрив двох комерційних танкерів в Османській затоці.

Крім того, іранські сили збили безпілотний розвідувальний літак Військово-морських сил США в міжнародному повітряному просторі. Американська сторона привела в повну бойову готовність відповідні сили для нанесення ударів по трьох іранських об'єктах. Водночас, як заявив президент США, в останні хвилини він скасував операцію через "непропорційність" відповіді, яка могла призвести до загибелі півтори сотні людей на іранській території.

Раніше в Пентагоні повідомили, що на Близькій Схід відправляють додатково близько однієї тисячі військових США.