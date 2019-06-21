Трамп пояснив, чому в останні хвилини скасував удар по Ірану

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що американські війська вже вийшли на позиції, аби нанести удар у відповідь по Ірану за збитий безпілотник, однак скасував операцію в останні хвилини, оскільки втрати іранців були би "непропорційними".

Про це він написав у п'ятницю у серії Twitter-повідомлень на офіційній сторінці.

"У понеділок вони (іранці – ред.) збили безпілотник, який здійснював політ над міжнародними водами. Минулої ночі ми були в повній готовності нанести відповідь по трьох різних об'єктах, і я спитав, скільки людей загине. "150 людей, сер", - була відповідь генерала. За 10 хвилин до удару я його зупинив", - написав Трамп.

Він пояснив своє рішення тим, що це було би "непропорційною" відповіддю за збитий безпілотний літак.

"Я нікуди не поспішаю, наші війська переобладнуються, оновлюються, готові йти вперед, і є кращими у світі з багатократним відривом. Санкції "кусаються" та були розширені додатково минулої ночі. Іран ніколи не зможе мати ядерну зброю, (спрямовану – ред.) проти США та проти світу!"- наголосивамериканський лідер.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні стало відомо, що президент США Дональд Трамп спочатку схвалив військовий удар по Ірану через те, що Тегеран збив американський розвідувальний літак над Ормузькою протокою, однак потім скасував свій наказ.