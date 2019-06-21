Трамп схвалив удар по Ірану після збиття безпілотника, однак передумав — ЗМІ

Трамп схвалив удар по Ірану після збиття безпілотника, однак передумав — ЗМІ

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп спочатку схвалив завдання військового удару по Ірану, після того як Тегеран збив американський безпілотник над Ормузьскою протокою, однак потім передумав.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на джерела.

“Президент Дональд Трамп наказав здійснити військовий удар по Ірану пізно у четвер (після збиття безпілотника США - ред.), проте передумав після того, як план дій уже готувався”, - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовника, нині досі незрозуміло, чому Трамп змінив свою думку, проте відомо, що за удар виступали Держсекретар Майк Помпео й радник з національної безпеки Білого дому Джон Болтон.

Як зазначили джерела в адміністрації Трампа, в разі удару ситуація в регіоні могла б дуже швидко “вибухнути”, і були побоювання, що таке рішення може призвести до загибелі сотні цивільних.

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Як повідомляв Укрінформ, американський військовий безпілотник MQ-4C Triton був збитий іранською ракетою типу “земля-повітря” в міжнародному авіапросторі над Ормузькою протокою. Спочатку про це заявили іранські військові Корпусу стражів ісламської революції, а невдовзі інформацію підтвердило Міністерство оборони США.

Пізніше президент США Дональд Трамп назвав "дуже великою помилкою" рішення Ірану збити американський безпілотний літак та скликав лідерів Республіканської й Демократичної партій в Конгресі до Білого дому.

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