Трамп схвалив удар по Ірану після збиття безпілотника, однак передумав — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп спочатку схвалив завдання військового удару по Ірану, після того як Тегеран збив американський безпілотник над Ормузьскою протокою, однак потім передумав.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на джерела.

“Президент Дональд Трамп наказав здійснити військовий удар по Ірану пізно у четвер (після збиття безпілотника США - ред.), проте передумав після того, як план дій уже готувався”, - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовника, нині досі незрозуміло, чому Трамп змінив свою думку, проте відомо, що за удар виступали Держсекретар Майк Помпео й радник з національної безпеки Білого дому Джон Болтон.

Як зазначили джерела в адміністрації Трампа, в разі удару ситуація в регіоні могла б дуже швидко “вибухнути”, і були побоювання, що таке рішення може призвести до загибелі сотні цивільних.

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Як повідомляв Укрінформ, американський військовий безпілотник MQ-4C Triton був збитий іранською ракетою типу “земля-повітря” в міжнародному авіапросторі над Ормузькою протокою. Спочатку про це заявили іранські військові Корпусу стражів ісламської революції, а невдовзі інформацію підтвердило Міністерство оборони США.

Пізніше президент США Дональд Трамп назвав "дуже великою помилкою" рішення Ірану збити американський безпілотний літак та скликав лідерів Республіканської й Демократичної партій в Конгресі до Білого дому.