США заборонили своїм літакам літати над водами Ірану

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило американським літакам літати в повітряному просторі над контрольованими Іраном Оманською і Перською затоками.

Про це повідомляється на сторінці FAA у Twitter.

"FAA випустило повідомлення для льотчиків (#NOTAM), що забороняє зареєстрованим американським літакам літати над Перською затокою та Оманською затокою. NOTAM застосовується до всіх авіаперевізників США та комерційних операторів", - йдеться у заяві.

Польоти над цими водами будуть заборонені до подальшого розпорядження. Водночас, пілоти можуть відхилитися від заборони у разі надзвичайної ситуації.

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Як зазначають у FAA, заборона пов'язана з "військовою активністю, що посилилась, і політичною напруженістю". Через це комерційні рейси знаходяться в зоні ризику, вважають в управлінні.

Як повідомлялося, американський стратегічний розвідувальний безпілотник Global Hawk збили у провінції Хормозган на півдні Ірану. Він був збитий іранською ракетою типу “земля-повітря” в міжнародному авіапросторі над Ормузькою протокою.