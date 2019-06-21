США заборонили своїм літакам літати над водами Ірану
Про це повідомляється на сторінці FAA у Twitter.
"FAA випустило повідомлення для льотчиків (#NOTAM), що забороняє зареєстрованим американським літакам літати над Перською затокою та Оманською затокою. NOTAM застосовується до всіх авіаперевізників США та комерційних операторів", - йдеться у заяві.
Польоти над цими водами будуть заборонені до подальшого розпорядження. Водночас, пілоти можуть відхилитися від заборони у разі надзвичайної ситуації.
Як зазначають у FAA, заборона пов'язана з "військовою активністю, що посилилась, і політичною напруженістю". Через це комерційні рейси знаходяться в зоні ризику, вважають в управлінні.
Як повідомлялося, американський стратегічний розвідувальний безпілотник Global Hawk збили у провінції Хормозган на півдні Ірану. Він був збитий іранською ракетою типу “земля-повітря” в міжнародному авіапросторі над Ормузькою протокою.