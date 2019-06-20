У Вашингтоні підтвердили збиття безпілотника іранською ракетою

Американський військовий безпілотник був збитий іранською ракетою типу “земля-повітря” в міжнародному авіапросторі над Ормузькою протокою.

Про це повідомляє BBC із посиланням на американського чиновника.

“Американський військовий безпілотник був збитий іранською ракетою типу “земля-повітря” в міжнародному авіапросторі над Ормузькою протокою”, - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника йдеться про безпілотник ВМС США типу MQ-4C Triton.

Раніше Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про збиття американського стратегічного розвідувального безпілотника Global Hawk у провінції Хормозган на півдні Ірану.

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Як повідомляв Укрінформ, Пентагон відправляє на Близький Схід тисячу військових, а також додаткові армійські ресурси у зв'язку з агресивною активністю Ірану.