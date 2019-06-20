Іран збив американський безпілотник

Американський стратегічний розвідувальний безпілотник Global Hawk збили у провінції Хормозган на півдні Ірану.

Про це заявив Корпус вартових ісламської революції, інформує агентство Fars.

За даними агентства, безпілотник збили іранські ВВС. Як стверджують у КВІР, це сталося після того, як він порушив повітряний кордон Ірану.

Як повідомляв Укрінформ, Пентагон відправляє на Близький Схід тисячу військових, а також додаткові армійські ресурси у зв'язку з агресивною активністю Ірану.

Фото: Hadi Nili / Twitter