Іран збив американський безпілотник
Укрінформ
Американський стратегічний розвідувальний безпілотник Global Hawk збили у провінції Хормозган на півдні Ірану.
Про це заявив Корпус вартових ісламської революції, інформує агентство Fars.
За даними агентства, безпілотник збили іранські ВВС. Як стверджують у КВІР, це сталося після того, як він порушив повітряний кордон Ірану.
Як повідомляв Укрінформ, Пентагон відправляє на Близький Схід тисячу військових, а також додаткові армійські ресурси у зв'язку з агресивною активністю Ірану.
Фото: Hadi Nili / Twitter