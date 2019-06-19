США отримали докази, що японський танкер підривали іранською міною

Японський танкер Kokuka Courageous, що зазнав нападу в Оманській затоці, був пошкоджений міною іранського походження.

Про це заявив командувач американськими військовими на Близькому Сході Шон Кідо, повідомляє AFP.

“Морська міна, яка була використана в атаці, відрізняється і також дивним чином схожа на іранські міни, які вже були публічно показані на іранських військових парадах", - сказав журналістам Шон Кідо.

За його словами, американські військові відновили "біометричну інформацію" нападників на японському кораблі, включаючи "відбитки рук і пальців".

"Ця інформація може бути використана для порушення кримінальної справи", - сказав Кідо, додавши, що міна була прикріплена до борту танкера з метою його потоплення.

Він також повторив раніше висунуту версію, що патрульний корабель іранської гвардії підійшов до японського корабля і вивів із корпусу нерозірвану міну, але кораблі були оперативно досліджені командою американських військових. Вони виявили місце встановлення міни і нанесену шкоду.

"На даний момент триває спільне та узгоджене розслідування з нашими регіональними партнерами щодо нападів на моторне судно Kokuka Courageous, а також на Front Altair", - сказав Кідо.

Як повідомлялося, минулого тижня в Оманській затоці були атаковані два нафтових танкери. За попередніми даними, інцидент стався на відстані 45 кілометрів від іранського узбережжя.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що після вивчення розвідувальної інформації про ситуацію в Оманській затоці, де були атаковані два комерційних танкери, уряд США дійшов висновку, що за нападом стоїть Іран.

Також стало відомо, що США мають відеозапис, на якому зображено, як особи з іранського військового корабля знімають міну, що не розірвалася, з борту одного з танкерів, які зазнали нападу в Оманській затоці.