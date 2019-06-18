Китай закликає США відмовитися від "екстремального тиску" на Іран

Пекін закликав США змінити методи «екстремального тиску» для вирішення проблем з Іраном.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, повідомляє AFP.

«Ми закликаємо всі сторони залишатися раціональними і стриманими, не вживати ніяких дій, щоб спровокувати ескалацію напруженості в регіоні, і не розкривати ящик Пандори», - заявив Ван журналістам у Пекіні на спільній прес-конференції з главою МЗС Сирії.

Це стосується і США, які «повинні змінити свої методи екстремального тиску», - додав Ван.

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Він також зауважив, що ядерна угода з Іраном 2015 року є єдиним реальним способом вирішення проблеми ядерної програми Ірану, і закликав Тегеран «приймати зважені рішення», а не «так легко відмовлятися» від угоди.

Заклик Китаю був озвучений на тлі новин про те, що Пентагон відправляє на Близький Схід тисячу військових, а також додаткові армійські ресурси у зв'язку з агресивною активністю Ірану.