США звинуватили Іран у ядерному шантажі та пообіцяли нові санкції

Сполучені Штати назвали "ядерним шантажем" висловлені Іраном наміри перевищити ліміти запасів збагаченого урану та заявили про необхідність посилення міжнародного тиску на Тегеран.

З відповідною заявою виступив у понеділок речник Ради нацбезпеки Білого дому Гарретт Маркі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ядерний шантаж режиму (в Тегерані – ред.) має відчути у відповідь посилений міжнародний тиск", - заявив представник адміністрації.

Раніше в понеділок Іран оголосив, що має намір перевищити кількість збагаченого урану, що зберігається, понад встановлений ліміт, вказаний у "ядерній угоді" від 2015 року. США вийшли в односторонньому порядку з цієї домовленості у 2017 році, однак решта сторін (крім Ірану) здебільшого залишилися на своїх позиціях.

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Як заявив у цьому зв'язку речник Ради нацбезпеки Білого дому, плани Ірану зі збагачення "можливі тільки через те, що "жахлива" ядерна угода залишила свої можливості незмінними".

Напередодні державний секретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон посилить санкції проти Ірану у відповідь на будь-які кроки щодо активізації ним ядерної програми.