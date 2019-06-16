Британія відправить спецпризначенців на захист своїх судів у Перській затоці

Великобританія збирається відправити 100 спецпризначенців в район Перської затоки для посилення захисту своїх судів.

Про це пише The Sunday Times.

За інформацією газети, на британській військово-морській базі в Бахрейні буде сформовано підрозділ сил швидкого реагування, в який увійдуть морські піхотинці з 42-го десантного загону, що базується біля Плімута.

Планується, що вони будуть виходити море на кораблях, що патрулюють Перську затоку, для захисту британських військових і торговельних кораблів від протикорабельних ракет, мін і нападу малих суден.

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Очікується, що план щодо відряджання морпіхів 16 червня обговорить урядовий комітет з надзвичайних ситуацій (COBRA).

Видання зазначає, що офіційно про місію не оголошували, оскільки британське Міноборони не хоче загострення ситуації в регіоні.

Нагадаємо: після інциденту в міністерстві оборони США заявили, що танкери могли атакувати за допомогою реактивного снаряда чи міни. Держсекретар США Майк Помпео звинуватив у нападі на судна Іран.

Тегеран відкинув причетність до інциденту, звинувативши Вашингтон у спробі зірвати переговори з Японією та замаскувати економічний тероризм проти Ірану.