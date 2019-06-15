Британія звинуватила Іран у нападі на танкери в Оманській затоці

За напад на танкери в Оманській затоці, який стався вранці 13 червня у водах між територіями Ірану, ОАЕ та Оману, варто звинувачувати іранський Корпус вартових ісламської революції.

З такою заявою виступило Міністерство закордонних справ Великобританії.

На думку Лондона, "майже напевно" саме це відділення іранських військових відповідальне за атаки.

"Ніхто інший, підтримуваний державою чи ні, не може нести за це відповідальність", – йдеться у заяві.

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Глава відомства Джеремі Гант засудив дії Ірану. За його словами, напади на танкери свідчать про дестабілізаційну модель поведінки Тегерана, що представляє серйозну загрозу. Глава британського МЗС наголосив, що інцидент порушив міжнародні норми цивільного судноплавства.

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Нагадаємо: після інциденту в міністерстві оборони США заявили, що танкери могли атакувати за допомогою реактивного снаряда або міни. Держсекретар США Майк Помпео звинуватив у нападі на судна Іран.

Тегеран відкинув причетність до інциденту, звинувативши Вашингтон у спробі зірвати переговори з Японією і замаскувати економічний тероризм проти Ірану.