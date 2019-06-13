США офіційно звинуватили Іран в нападі на танкери в Оманській затоці
З відповідною заявою він виступив у четвер під час спеціально скликаного брифінгу в Держдепартаменті США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Уряд Сполучених Штатів вважає, що Ісламська Республіка Іран є відповідальною за напади, що відбулися сьогодні в Оманській затоці", - заявив глава зовнішньополітичного відомства США.
Він підкреслив, що оцінка американського уряду ґрунтується на отриманих розвідданих, у тому числі щодо типу застосованої зброї, рівня знань, необхідних для виконання операції, а також останніх подібних атак з боку Ірану на судна в регіоні.
"Жодне угруповання, яке діє в цьому регіоні, не має ресурсів і досвіду, щоби діяти з таким високим ступенем складності", - зазначив Помпео.
Помпео підкреслив, що це є атакою Ірану та його ставлеників проти інтересів США і союзних країн.
Як повідомляв Укрінформ, у четвер в Оманській затоці були атаковані два нафтових танкери. За попередніми даними, інцидент стався на відстані 45 кілометрів від іранського узбережжя.