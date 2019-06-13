США офіційно звинуватили Іран в нападі на танкери в Оманській затоці

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що після вивчення розвідувальної інформації про ситуацію в Оманській затоці, де в четвер були атаковані два комерційних танкери, уряд США дійшов висновку, що за нападом стоїть Іран.

З відповідною заявою він виступив у четвер під час спеціально скликаного брифінгу в Держдепартаменті США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Уряд Сполучених Штатів вважає, що Ісламська Республіка Іран є відповідальною за напади, що відбулися сьогодні в Оманській затоці", - заявив глава зовнішньополітичного відомства США.

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Він підкреслив, що оцінка американського уряду ґрунтується на отриманих розвідданих, у тому числі щодо типу застосованої зброї, рівня знань, необхідних для виконання операції, а також останніх подібних атак з боку Ірану на судна в регіоні.

"Жодне угруповання, яке діє в цьому регіоні, не має ресурсів і досвіду, щоби діяти з таким високим ступенем складності", - зазначив Помпео.

Помпео підкреслив, що це є атакою Ірану та його ставлеників проти інтересів США і союзних країн.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер в Оманській затоці були атаковані два нафтових танкери. За попередніми даними, інцидент стався на відстані 45 кілометрів від іранського узбережжя.