В Оманській затоці атакували два нафтові танкери

В Оманській затоці було здійснено атаки на два нафтові танкери.

Про це повідомляє Alarabiya з посиланням на джерела.

“На два танкери, ймовірно, скоєно напад в Оманській затоці, а персонал суден був евакуйований у четвер“, - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників, інцидент стався за 45 кілометрів від іранського узбережжя. Одне судно ходило під прапором Панами, а інше - під прапором Маршаллових Островів.

Читайте також: У Камеруні бойовики вбили 37 осіб

При цьому повідомляється, що судна надіслали 5-му флоту США, який базується в регіоні, сповіщення про лихо на борту.

Як повідомлялося, 13 травня чотири саудівські нафтові танкери зазнали диверсійної атаки біля берегів Об'єднаних Арабських Еміратів.