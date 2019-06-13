У Камеруні бойовики вбили 37 осіб

Жертвами бойовиків ісламістської організації "Боко харам" стали 16 силовиків і 21 мирний житель.

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на місцеві ЗМІ.

"У результаті збройного нападу бойовиків терористичної організації "Боко харам" у Камеруні загинули 37 осіб, у тому числі 21 військовий і 16 мирних жителів", - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що трагедія сталася на острові Дарак, який лежить на озері Чад. При цьому співробітникам сил безпеки вдалося схопити 15 нападників.

Читайте також: На півночі Нігерії бойовики вбили 10 рибалок

Угрупування "Боко Харам" (у перекладі з мови хауса - "західна освіта гріховна") діє в регіоні з початку 2000-х років. За даними Анадолу, з 2009 року жертвами екстремістів стали понад 20 тисяч осіб.