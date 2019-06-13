Нафта дорожчає після дводенного зниження більш ніж на 4%

Ціни на нафту в четвер повернулися до зростання на рівень вище $ 60/бар. (Brent) і $ 51/бар. (WTI) після дводенного зниження більш ніж на 4%.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля серпневої нафти Brent склала $ 60,95 (+ 1,68%). Барель липневої нафти WTI торгувався по $ 51,66 (+ 1,00%)

Комерційні запаси сирої нафти в США несподівано зросли на 2,2 млн бар. при прогнозному зниженні на 481 тис. бар., повідомило Управління енергетичної інформації США (EIA). Таким чином, запаси «чорного золота» в Сполучених Штатах досягли 485,5 млн бар. - найвищого рівня з липня 2017 р. Це приблизно на 8% вище середнього 5-річного показника для цієї пори року.

Крім того, EIA зменшило свої прогнози зростання світового попиту на нафту у поточному році.

Негативний прогноз спонукає менеджерів хедж-фондів виходити з нафтових позицій найшвидшими темпами з IV кварталу 2018 року через зростаючі побоювання з приводу стану світової економіки.

Наростаюча торгова війна між Сполученими Штатами і Китаєм, двома найбільшими споживачами нафти у світі, викликає найбільше занепокоєння серед нафтових аналітиків. На цьому фоні консультанти і банки знижують свої прогнози зростання попиту.

Проте, Goldman Sachs заявив у середу, що невизначені макроекономічні перспективи і нестабільний видобуток нафти в Ірані та інших країнах можуть призвести до того, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) пролонгує пакт про скорочення поставок. Нараду альянсу ОПЕК + заплановано на кінець червня, але може бути перенесено на початок липня.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 61,74 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 59,87 долара за барель, що на 16 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 59,97).