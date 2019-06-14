В ООН закликали до незалежного розслідування атак на танкери

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш закликав провести незалежне розслідування і з’ясувати всі обставини інциденту з атакою на два нафтові танкери в Оманській затоці.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Гутерріш додав, що ООН засуджує напади.

У свою чергу Ахмед Абуль Гейт, глава Ліги арабських держав, закликав Іран змінити свій політичний курс. Він сказав про це після того, як США звинуватили Тегеран у проведенні атаки на танкери.

Нагадаємо: напад на два нафтові танкери стався 13 червня, коли кораблі перебували в нейтральних водах між Іраном і кількома країнами Перської затоки.

Це вже другий напад на танкери в Перській затоці за останній місяць. 12 травня поряд із територіальними водами ОАЕ невідомі напали на два саудівських нафтових танкери, танкер з Об’єднаних Арабських Еміратів і танкер зі Норвегії. Це сталося після того, як Іран погрожував перекрити Ормузьку протоку.

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Відповідальність за той напад досі ніхто на себе не взяв. Влада Саудівської Аравії та США звинувачувала в ньому Іран, але іранська влада заперечувала причетність до цих дій.