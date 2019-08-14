МЗС Німеччини: Міжнародна політика стала грубшою

Гравці на міжнародній арені нерідко діють не за правилами, переслідуючи виключно власні інтереси, що шкодить усім.

Про це сказав міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас у середу в Торонто на спільному з канадською колегою Христею Фріланд заході, повідомляє Укрінформ.

«Гра під назвою «міжнародна політика» явно стала грубшою», - сказав дипломат.

Він зазначив, що останнім часом на арені з’явилося більше гравців, зокрема, Китай з його глобальними амбіціями, які часто не відповідають уявленням Заходу про ліберальний світовий порядок. Ваги у світі зміщуються, а цифрова революція лише прискорить цей зсув.

«По-друге, деякі гравці більше не дотримуються правил і порушують міжнародний порядок. Згадайте про незаконну анексію Криму Росією, про використання хімічної зброї в Сирії або про ракетні випробування Північної Кореї», - сказав Маас.

Читайте також: У Берліні не отримували повідомлень про скорочення американського контингенту

Міністр зазначив, що концепція «Моя країна понад усе» не приносить користі нікому — від протекціонізму страждають усі, але найбільше саме бідні країни. Він переконаний, що краще працювати разом, а тому і виникла ідея створення «Альянсу за багатосторонність», яку підтримують Німеччина, Франція, Канада, країни Латинської Америки, Африки, Азії та ЄС.

"Цій команді потрібні США - для зміцнення та реформування міжнародного порядку", - підкреслив Маас.

Німецький міністр водночас визнав, що відкриті суспільства, вільні економіки та навіть сам світовий порядок зазнають тиску з двох сторін: з боку націоналістів у власних країнах та популістів у всьому світі.