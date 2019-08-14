У Берліні не отримували повідомлень про скорочення американського контингенту

Німеччина вбачає у присутності американських військ на своїй території демонстрацію тісної євроатлантичної співпраці, а попереджень про можливе скорочення контингенту не отримувала

Про це сказала представниця уряду ФРН Ульріке Деммер на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Федеральний уряд не має даних про плани щодо виведення американських військ із Німеччини», - сказала Деммер.

Вона додала, що базування американських ударних сил у ФРН є ознакою тісного безпекового співробітництва з США, а перебування контингенту в Німеччині відповідає інтересам самих США та трансатлантичним безпековим інтересам.

Водночас, висловлювання американських політиків на цю тему офіційний Берлін не коментує.

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Як повідомлялося, посол США в Німеччині Річард Гренелл днями заявив, що Вашингтон вважає несправедливою ситуацію, коли американські платники податків утримують понад 50 тис. американських солдатів у Німеччині, тоді як самі німці витрачають гроші, які отримують від свого профіциту торгівлі з США виключно на внутрішні цілі, а не на підвищення оборонного бюджету. Президент США Дональд Трамп наразі розмірковує над тим, аби скоротити американський військовий контингент в ФРН і, не виключено, перекинути його частину до Польщі, яка виконує свої зобов'язання перед НАТО щодо 2% ВВП.

Наразі у Німеччині розміщується більша частина американських військ у Європі - загалом 35 тис. солдатів.