США пригрозили скоротити контингент у Німеччині

Президент США Дональд Трамп розмірковує над скороченням американського військового контингенту в ФРН.

Про це повідомляє Bild.

«Незадовго до запланованих європейських візитів президента США Дональда Трампа США посилюють свої погрози частковим виведенням військ з Німеччини», - йдеться у повідомленні.

Посол США в Німеччині Річард Гренелл вказав на те, що тоді як платники податків у США продовжують утримувати понад 50 тис. американських солдатів у Німеччині, самі німці використовують гроші від свого торгового надлишку на внутрішні цілі.

Посол США в Польщі Джорджет Мосбахер раніше заявив: «Польща виконує свої зобов'язання перед НАТО щодо 2% ВВП. Німеччина цього не робить. Нам хотілося б, щоби американські війська приїхали до Польщі з Німеччини».

Трамп уже згадував можливість перекидання військ з Німеччини до Польщі в червні під час візиту до Вашингтона президента Польщі Анджея Дуди.

Німеччина - країна, де розміщується наразі більшість американських військ у Європі - загалом 35 тис. солдатів.

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Як повідомляв Укрінформ, зараз частка оборонних витрат у Німеччині становить 1,36% валового внутрішнього продукту. Трамп уже неодноразово критикував Берлін за це.

Президент США 24 серпня здійснить поїздку на саміт G7 у Біарріц, Франція, де зустрінеться, в тому числі, з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. 1 вересня він візьме участь у заходах до 80-ї річниці нападу Німеччини на Польщу у Варшаві разом із федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.