Спецпредставника США у КНДР можуть призначити послом у Росію - ЗМІ

Новим послом США у Росії можуть призначити американського спецпредставника в КНДР Стівена Бігана.

Про це повідомляє Vox News із посиланням на два джерела.

«Головним претендентом президента Трампа на посаду посла США у Росії буде той, хто перейде з одного важкого дипломатичного призначення до іншого: Стівен Біган - людина, яка минулого року (безрезультатно) намагалася досягти ядерної угоди з Північною Кореєю - це вірогідний вибір Трампа», - йдеться у повідомленні.

Дану інформацію поки не прокоментував ні сам Біган, ні в Білому домі та Держдепі США.

У разі призначення Біган замінить Джона Хантсмана, який на посаді посла США в РФ працював два роки і у жовтні залишає її.

Як спеціальний представник у Північній Кореї, Біган докладав великих зусиль до переговорів щодо денуклеаризації після зустрічі Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином у червні. Після цього на робочому рівні він керував переговорами США з КНДР напередодні невдалого другого саміту між лідерами в Ханої в лютому.

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Біган залишив посаду глави відділу міжнародних відносин в компанії «Форд», щоб стати спецпредставником США по КНДР, яку багато хто вважає надзвичайно складною. Біган протягом десятків років працював штатним співробітником конгресу і був помічником по зовнішній політиці Білого дому при президенті Джорджі Буші.

56-річний Біган вивчав політологію і російську мову в Мічиганському університеті і був директором Міжнародного республіканського інституту в Москві з 1992 по 1994 роки. Він також працював в раді директорів некомерційного Американо-російської фонду економічного розвитку і верховенства права.

Кандидатура Бігана поки остаточно не затверджена, проте прийняття цього рішення з боку Трампа очікується найближчим часом. Після цього кандидатуру Бігана має затвердити Сенат.

Фото: https://kr.usembassy.gov