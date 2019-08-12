Сеул розчарований критикою КНДР щодо військових навчань із США

Сеул розчарований критикою КНДР щодо військових навчань із США

Укрінформ
Критика Північної Кореї щодо спільних військових навчань між Південною Кореєю та США не допомагає покращенню міжкорейських відносин.

Про це у понеділок заявив речник південнокорейського міністерства у справах возз'єднання Лі Сан Мін, передає Yonhap.

“Ми хочемо наголосити, що критика з боку МЗС та ЗМІ у КНДР проти нашого уряду щодо спільних навчать Південної Кореї та США не допомагає просуванню у міжкорейських відносинах”, - сказала вона.

За словами Лі, військові навчання з Вашингтоном не спрямовані проти Північної Кореї, а лише мають на меті підготовку передачі Сполученими Штатами Південній Кореї операційного контролю в разі війни.

Він також підкреслив, що ці навчання не є порушенням досягнутих між Пхеньяном і Сеулом домовленостей у військовій сфері.

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Зазначається, що у вересні минулого року лідер КНДР Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін підписали кілька військових угод, у яких було домовлено про пониження градусу напруги на кордоні. Проте, у Пхеньяні вважають, що спільні навчання Сеула та Вашингтона є імітацією вторгнення до Північної Кореї.

Як повідомлялося, Пхеньян висловив обурення спільними навчаннями Південної Кореї зі США та заявив, що переговори можливі тільки між КНДР і Сполученими Штатами.

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