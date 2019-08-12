Сеул розчарований критикою КНДР щодо військових навчань із США

Критика Північної Кореї щодо спільних військових навчань між Південною Кореєю та США не допомагає покращенню міжкорейських відносин.

Про це у понеділок заявив речник південнокорейського міністерства у справах возз'єднання Лі Сан Мін, передає Yonhap.

“Ми хочемо наголосити, що критика з боку МЗС та ЗМІ у КНДР проти нашого уряду щодо спільних навчать Південної Кореї та США не допомагає просуванню у міжкорейських відносинах”, - сказала вона.

За словами Лі, військові навчання з Вашингтоном не спрямовані проти Північної Кореї, а лише мають на меті підготовку передачі Сполученими Штатами Південній Кореї операційного контролю в разі війни.

Він також підкреслив, що ці навчання не є порушенням досягнутих між Пхеньяном і Сеулом домовленостей у військовій сфері.

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Зазначається, що у вересні минулого року лідер КНДР Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін підписали кілька військових угод, у яких було домовлено про пониження градусу напруги на кордоні. Проте, у Пхеньяні вважають, що спільні навчання Сеула та Вашингтона є імітацією вторгнення до Північної Кореї.

Як повідомлялося, Пхеньян висловив обурення спільними навчаннями Південної Кореї зі США та заявив, що переговори можливі тільки між КНДР і Сполученими Штатами.