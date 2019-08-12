КНДР виключила можливість діалогу з Південною Кореєю

У Пхеньяні обурені спільними навчаннями Південної Кореї зі США та наголошують: переговори можливі тільки між КНДР і Сполученими Штатами.

Про це йдеться в заяві глави департаменту МЗС КНДР у справах США Гвон Чон Гина, оприлюдненій північнокорейським агентством ЦТАК.

“Їм (владі Південної Кореї - ред.) краще затямити: якщо в майбутньому ми й вийдемо на діалог, то цей діалог відбудеться виключно між КНДР і США, а не між Північчю і Півднем", - наголошується в повідомленні.

Як зазначається, оскільки концептуальним ворогом у військових навчаннях Південної Кореї та США чітко намічена КНДР, буде важким сам контакт між Північчю і Півднем - “поки влада Південної Кореї не припинять такі військові навчання”.

"Ми будемо обов'язково мати це на увазі і стежитимемо за подальшими кроками південнокорейської влади", - підкреслюється в заяві.