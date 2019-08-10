Трамп заявив, що Кім Чен Ин написав йому про бажання нової зустрічі

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин хоче провести зустріч після завершення спільних військових навчань США та Південної Кореї.

Про це глава Білого дому написав у Twitter 10 серпня.

"У листі, який мені надіслав Кім Чен Ин, він дуже ввічливо заявив, що хотів би зустрітися і розпочати переговори, щойно закінчаться спільні навчання США та Південної Кореї", - написав Трамп.

За його словами, у довгому листі Кім висловив "невелике вибачення" за випробування ракет малої дальності і запевнив, що ці випробування закінчаться після завершення військових навчань, які проводять США та Південна Корея.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Кім Чен Ином у не надто далекому майбутньому!" - зазначив президент США.

Раніше Трамп повідомив, що отримав напередодні листа від Кім Чен Ина.

Південнокорейські ЗМІ 10 серпня повідомили, що Північна Корея знову запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море. За даними південнокорейських військових, запуск був проведений з міста Хамхин, розташованого на північному сході КНДР.

Раніше, 6 серпня, у КНДР відбувся запуск нових керованих ракет під особистим керівництвом лідера країни Кім Чен Ина.

Як відомо, лідери США та Північної Кореї за останні 14 місяців провели вже три зустрічі: у Сінгапурі, В’єтнамі та в демілітаризованій зоні на Корейському півострові.

Остання відбулася 30 червня, однак завершилася достроково. Після цього обидва лідери домовилися поновити переговори на робочому рівні, але цього досі не сталося.