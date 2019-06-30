Кім Чен Ин вважає, що майбутні зустрічі з Трампом можливі будь-коли

«Той факт, що ми зможемо зустрітися один з одним у будь-який час, це сигнал, який несе сьогоднішня зустріч», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Кім Чен Ин сьогодні зустрівся з Трампом та південнокорейським президентом Мун Чже Іном.

Перемовини лідерів держав тривали майже годину.