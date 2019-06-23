Кім Чен Ин отримав "чудового" листа від Трампа

"Кім похвалив лист, назвавши його "чудовим", та додав, що "серйозно подумає над його цікавим змістом", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що він також високо оцінив "надзвичайну сміливість" Трампа.

Раніше цього місяця Трамп повідомив, що отримав прекрасного листа від північнокорейського лідера.