Кім Чен Ин отримав

Кім Чен Ин отримав "чудового" листа від Трампа

Укрінформ
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин отримав особистого листа від президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на державні ЗМІ країни.

"Кім похвалив лист, назвавши його "чудовим", та додав, що "серйозно подумає над його цікавим змістом", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що він також високо оцінив "надзвичайну сміливість" Трампа.

Раніше цього місяця Трамп повідомив, що отримав прекрасного листа від північнокорейського лідера.

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