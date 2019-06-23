Кім Чен Ин отримав "чудового" листа від Трампа
Укрінформ
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин отримав особистого листа від президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на державні ЗМІ країни.
"Кім похвалив лист, назвавши його "чудовим", та додав, що "серйозно подумає над його цікавим змістом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що він також високо оцінив "надзвичайну сміливість" Трампа.
Раніше цього місяця Трамп повідомив, що отримав прекрасного листа від північнокорейського лідера.