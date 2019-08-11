Українські інтереси на новому шовковому шляху

Наша країна не може стояти осторонь проекту «Один пояс, один шлях»

Україна була однією з перших країн, які приєдналися до цієї глобальної ініціативи уряду КНР щодо торговельно-економічної, культурної та науково-технологічної співпраці. У межах ініціативи розбудовують наймасштабніший транспортно-логістичний проєкт XXI століття, який поєднає Китай та країни Західної Європи. У розвиток країн уздовж нового шовкового шляху Китай планує до 2020 року інвестувати 800 мільярдів доларів. Наші китайські партнери, за словами Віктора Довганя, заступника міністра економічного розвитку і торгівлі з питань євроінтеграції, «підтримують принцип досягнення загального зростання шляхом діалогу і співпраці, використовуючи консультації й розділяючи відповідальність для досягнення взаємовигоди». Усі країни, зацікавлені в участі в ініціативі «Один пояс, один шлях», можуть спробувати реалізувати власні проєкти. Китай, як було заявлено, підтримував і підтримуватиме відкритість, чесність і розвиток екологічних проєктів.

У створення нового шовкового шляху Китай хоче вкласти 124 мільярди доларів США. А в межах масштабного інфраструктурного проєкту Піднебесна планує вкласти мільярди доларів у розвиток портів, автомагістралей і залізниць, телекомунікаційних мереж і аеропортів. У підсумку мають з’явитися нові економічні й торговельні шляхи, що ведуть із Китаю в ЄС. І нашій країні, що в самому центрі Європи, потрібно не втратити історичного шансу: потужно підняти економіку, вирватися із кризи і побудувати справді європейську незалежну державу. Посадовцям і депутатам треба щодня пам’ятати: на сьогодні вже 130 країн і понад 30 міжнародних організацій підписали угоди про співпрацю в межах цієї ініціативи. Святе місце порожнім не буває.

Важливість цього моменту для майбутнього української нації добре розуміють в українському уряді. Це переконливо показав виступ Степана Кубіва, першого віце-прем’єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі, на Другому форумі високого рівня з міжнародного співробітництва «Один пояс, один шлях» у Пекіні 25 квітня.

«Україна не може стояти осторонь цього глобального проекту — вона територіально та геоекономічно його невід’ємна частина. В ній сходяться і перехрещуються шляхи зі сходу на захід і з півночі на південь. Тому Україна — стратегічно важливий логістичний вузол між Азією та Європою. Ми готові запропонувати вигідні транспортні маршрути територією України для сполучення Китаю із країнами Європи, готові докласти зусиль для розвитку і модернізації своєї транспортної інфраструктури, налагодити кооперацію між підприємствами України і КНР з подальшою реалізацією продукції на ринках ЄС.

«Ми, — підкреслив Степан Кубів, — готові розвивати співпрацю з модернізації української промисловості та створювати спільні виробничі потужності. Фактично йдеться про створення підвалин для розбудови торговельного та промислового коридору Китай — Україна — ЄС».

Україна вже запропонувала китайським колегам спільний проектний портфель: із портової інфраструктури, об’єктів альтернативної енергетики, будівництва автомобільних доріг, мостів, розвитку об’єктів залізниці та аеропортів, високих технологій, співпраці в аерокосмічній галузі, переробки агропродукції.

З багатьох цих напрямів можливої співпраці вже тривають переговори. Зокрема з будівництва нового мосту в Кременчуці за кошти китайських інвесторів. Як зауважив Володимир Омелян, «реалізація цього проєкту просувається повільно, але іде. Китайські підприємці — непрості перемовники».

Станіслав Прокопчук. Київ–Пекін–Чжухай