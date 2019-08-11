Українські інтереси на новому шовковому шляху

Українські інтереси на новому шовковому шляху

Станіслав Прокопчук Станіслав Прокопчук
Укрінформ
Наша країна не може стояти осторонь проекту «Один пояс, один шлях»

Україна була  однією з перших країн, які приєдналися до  цієї глобальної ініціативи уряду КНР щодо торговельно-економічної, культурної та науково-технологічної співпраці. У межах ініціативи розбудовують  наймасштабніший  транспортно-логістичний проєкт XXI  століття, який поєднає  Китай та країни Західної Європи. У розвиток  країн уздовж нового шовкового шляху Китай планує до 2020 року інвестувати 800 мільярдів доларів. Наші китайські партнери, за словами Віктора Довганя, заступника міністра  економічного розвитку  і торгівлі  з питань євроінтеграції, «підтримують  принцип досягнення загального зростання шляхом діалогу і співпраці, використовуючи  консультації й розділяючи відповідальність для  досягнення  взаємовигоди». Усі країни, зацікавлені в участі в ініціативі «Один пояс, один шлях», можуть спробувати реалізувати власні проєкти. Китай, як було заявлено, підтримував і підтримуватиме  відкритість, чесність і розвиток екологічних проєктів.

У створення нового шовкового шляху Китай  хоче вкласти  124 мільярди доларів США. А в межах масштабного інфраструктурного  проєкту  Піднебесна   планує вкласти  мільярди доларів у розвиток портів, автомагістралей  і залізниць, телекомунікаційних мереж і  аеропортів. У підсумку мають з’явитися нові економічні й торговельні шляхи, що ведуть  із Китаю в ЄС. І нашій країні, що в самому центрі Європи,  потрібно не втратити історичного шансу: потужно підняти економіку,  вирватися із кризи і побудувати справді європейську незалежну державу. Посадовцям і депутатам  треба щодня  пам’ятати: на сьогодні вже  130 країн і понад 30 міжнародних організацій  підписали угоди про співпрацю в межах  цієї ініціативи. Святе місце порожнім не буває.

Важливість цього моменту для майбутнього  української нації добре розуміють в українському уряді. Це  переконливо показав виступ Степана Кубіва, першого віце-прем’єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі, на Другому  форумі високого рівня з міжнародного співробітництва «Один пояс, один шлях» у Пекіні 25 квітня.

«Україна не може стояти осторонь цього глобального проекту — вона територіально та геоекономічно його невід’ємна частина. В  ній сходяться і перехрещуються  шляхи зі сходу на захід і з півночі на південь. Тому Україна — стратегічно важливий логістичний  вузол між Азією та Європою. Ми готові запропонувати вигідні транспортні маршрути територією України для сполучення  Китаю із країнами Європи, готові докласти зусиль  для розвитку і модернізації своєї транспортної інфраструктури, налагодити кооперацію між підприємствами  України і КНР з подальшою реалізацією продукції на ринках ЄС.

«Ми, — підкреслив Степан Кубів, — готові розвивати співпрацю з модернізації української промисловості та створювати  спільні виробничі потужності. Фактично йдеться  про створення підвалин для розбудови торговельного та промислового коридору Китай — Україна — ЄС».

Україна вже  запропонувала  китайським колегам спільний  проектний портфель: із портової інфраструктури, об’єктів альтернативної енергетики, будівництва автомобільних доріг, мостів, розвитку об’єктів залізниці та аеропортів, високих технологій, співпраці в аерокосмічній галузі, переробки агропродукції.

З багатьох цих напрямів можливої співпраці вже тривають  переговори.  Зокрема з будівництва нового мосту в Кременчуці за  кошти китайських інвесторів. Як зауважив Володимир Омелян, «реалізація цього проєкту  просувається повільно, але іде. Китайські  підприємці — непрості  перемовники».

Станіслав Прокопчук. Київ–Пекін–Чжухай

* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства
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