Євросоюз затвердив нового голову дипломатичного відомства
Укрінформ
Європейська рада в понеділок, 5 серпня, затвердила в.о очільника МЗС Іспанії Жозепа Борреля на посаді голови дипломатичного відомства ЄС.
Про це йдеться у відповідному повідомленні на сторінці Європейської ради у Twitter.
«Європейська рада формально призначила Жозепа Борреля Високим представником з питань зовнішньої політики і політики безпеки. Проте його кандидатура ще підлягатиме голосуванню в Європарламенті», - говориться в повідомленні.
Як відомо, глави держав та урядів країн-членів Євросоюзу на позачерговому саміті 2 липня висунули кандидатуру Жозепа Борреля на цю посаду. Проте, згідно з законодавством ЄС, дипломатичне відомство блоку до 1 листопада цього року продовжуватиме очолювати італійка Федеріка Могеріні.