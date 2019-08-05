Євросоюз затвердив нового голову дипломатичного відомства

«Європейська рада формально призначила Жозепа Борреля Високим представником з питань зовнішньої політики і політики безпеки. Проте його кандидатура ще підлягатиме голосуванню в Європарламенті», - говориться в повідомленні.

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Як відомо, глави держав та урядів країн-членів Євросоюзу на позачерговому саміті 2 липня висунули кандидатуру Жозепа Борреля на цю посаду. Проте, згідно з законодавством ЄС, дипломатичне відомство блоку до 1 листопада цього року продовжуватиме очолювати італійка Федеріка Могеріні.