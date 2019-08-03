Євросоюз висунув кандидата на пост глави МВФ

«Для мене велика честь бути висунутою в якості кандидата на посаду Керуючого директора МВФ», - написала Георгієва у своєму Twitter.

Як зазначає видання, країни ЄС довго намагалися досягти консенсусу щодо того, хто займатиме пост глави МВФ. Велика Британія утрималася від голосування на знак протесту проти процесу, який, на її думку, був неефективним. Після кількох турів голосування переможцем стала виконавчий директор Світового банку пані Георгієва, обійшовши свого головного опонента Йероена Дайсселблоема, колишнього міністра фінансів Нідерландів.

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Як повідомлялося, 16 липня чинна глава МВФ Крістін Лагард оголосила про свою відставку майже за два місяці до того, як її заява набуде чинності, щоб Фонд встиг підібрати їй наступника. Лагард претендує на посаду голови Європейського центрального банку. 9 липня міністри економіки і фінансів країн Євросоюзу підтримали рекомендацію Європейської Ради про призначення Лагард. Її кандидатуру повинен затвердити Європейський парламент. Якщо це станеться, 31 жовтня Лагард замінить на посаді глави Європейського центрального банку італійця Маріо Драгі.

Фото: Shawn Hubbard/FT