Кристін Лагард підтримали на посаду президента Європейського Центробанку

Міністри економіки і фінансів країн Євросоюзу, які зустрілися у вівторок у Брюсселі, підтримали рекомендацію Європейської Ради щодо призначення Кристін Лагард президентом Європейського Центрального банку.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС ухвалила рекомендацію Європейській Раді призначити Кристін Лагард наступним президентом Європейського Центрального банку. Ця рекомендація формалізує угоду, досягнуту Європейською Радою 2 липня на підтримку кандидатури Кристін Лагард до призначення на цей пост. Як очікується, Європейська Рада прийме формальне рішення щодо цього призначення у жовтні, після консультацій з Європейським Парламентом та Правлінням ЄЦБ», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, що чинним головою ЄЦБ є італієць Маріо Драгі (Mario Draghi), повноваження якого спливають 31 жовтня поточного року. Термін повноважень голови ЄЦБ становить вісім років.