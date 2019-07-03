Лагард тимчасово припинила свої повноваження глави МВФ

Крістін Лагард тимчасово припинила виконання повноважень на посаді директора-розпорядника МВФ через висунення її кандидатури на позицію глави Європейського центробанку.

Про це вона повідомила в вівторок у офіційній заяві, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Для мене честь бути висунутою на посаду президента Європейського центрального банку»,- підкреслила Лагард.

У цьому зв’язку вона зауважила, що за погодженням із Комітетом з питань етики Виконавчої ради МВФ, «прийняла рішення тимчасово відмовитися від своїх обов'язків на посаді директора-розпорядника МВФ на період висування».

Нагадаємо, у вівторок відбувся позачерговий саміт Європейської ради, на якому висувалися кандидатури на керівні посади головних структур Європейського Союзу.