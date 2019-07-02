Лідери ЄС беззаперечно підтримали "пакет" керівників євроінституцій

Лідери ЄС, які три дні намагалися знайти компромісне рішення щодо призначення ключових керівників Європейських інституцій, сьогодні беззаперечно підтримали пакет, який було погоджено за результатами цієї роботи.

Про це у вівторок під час пресконференції за підсумками зустрічі глав держав та урядів країн ЄС заявив чинний Президент Європейської Ради Дональд Туск, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми погодили повний пакет до першої сесії Європейського Парламенту. П’ять років тому нам було потрібно три місяці, щоб прийняти таке рішення, і деякі лідери все ще були проти. Цього року це зайняло три дні, і ніхто не був проти. Навіть якщо Німеччина утрималася щодо кандидатури Президента Єврокомісії, внаслідок певних проблем в урядовій коаліції, у підсумку канцлер Меркель підтримала весь пакет», - сказав Президент Європейської Ради.

Він наголосив на тому, що на чотири ключові посади в Євроінституціях обрано двох чоловіків і двох жінок, тож це, за його словами, є досконалим гендерним балансом.

«Ми запропонували Урсулу фон дер Ляєн як наступного Президента Європейської Комісії, і представили Крістіан Лагард як кандидата на посаду Президента Європейського Центробанку. Ми обрали Шарля Мішеля наступним Президентом Європейської Ради та Президентом Євросаміту. Ми також представили Жозефа Борелля як кандидата на позицію Високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки. Зараз – справа за європейським парламентом, - зважити кандидатуру Урсули фон дер Ляєн як Президента Єврокомісії», - зазначив Дональд Туск.

Він зауважив, що сам відправиться до Страсбурга, щоб пояснити позицію Європейської Ради та лідерів країн-членів ЄС обраним депутатам Європарламенту, від яких буде залежати остаточне рішення щодо запропонованих кандидатур.

У відповідь на запитання щодо того, чи вдалося під час розгляду кандидатур на посади ключових керівників Євроінституцій дотриматися регіонального балансу, Дональд Туск зауважив, що Європарламент, на думку лідерів ЄС, може очолити представник Центральної або Східної Європи, але остаточне рішення щодо цього буде приймати сам Європейський Парламент.

Читайте також: Лідери ЄС ще раз спробують досягти згоди щодо кандидатур на найвищі посади

Він також зауважив, що частково питання регіонального балансу буде також дотримано під час розгляду кандидатур на посади віцепрезидент Єврокомісії, серед яких мають бути представлені країни Центральної Європи та Італія.