Лідери ЄС ще раз спробують досягти згоди щодо кандидатур на найвищі посади

Засідання, на якому лідери ЄС мають визначитися з кандидатурами наступних керівників євроінституцій, має розпочатися о 13:00 у Брюсселі. Консультації з президентом Європейської Ради Дональдом Туском тривають.

Про це у своєму Twitter написав речник Європейської Ради Пребен Ааман.

"Сьогодні засідання почнеться о 13:00. Туск продовжує консультації", - написав він.

Згодом Пребен Ааман повідомив, що початок засідання переноситься на 14:00.

Раніше йшлося про те, що колишній міністр закордонних справ Нідерландів Франс Тіммерманс, імовірно, змінить на посаді голову Єврокомісії Жана-Клода Юнкера. 58-річний Тіммерманс представляє другу за величиною в Європарламенті фракцію соціал-демократів. Наразі не виключають, що він може не стати наступним головою комісії.

Кандидатуру Тіммерманса схвалили канцлерка Німеччини Анґела Меркель президент Франції Еммануель Макрон. Проти виступають країни Польща, Угорщина, Словаччина і Чехія.

Серед інших кандидатів Туск запропонував президентку Світового банку Крісталіну Георгієву, представника ЄС на переговорах з Лондоном щодо Brexit Мішеля Барньє, а також прем'єр-міністра Ірландії Лео Варадкара. Втім, наразі жоден із кандидатів не отримав достатньої підтримки.

Раніше з-поміж претендентів вибув також німецький політик Манфред Вебер, за якого виступала Меркель.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 червня у Брюсселі розпочався спеціальний саміт ЄС, головним завданням якого є визначити кандидатів на керівні позиції у ключових Європейських інституціях – в Єврокомісії, Європейській Раді, Службі зовнішніх дій ЄС та у Європейському Центробанку. Після затвердження на рівні керівників держав та урядів ЄС, ці кандидати ще будуть повинні отримати більшість голосів Європейського Парламенту. Лідери країн-членів 1 липня продовжили роботу після тривалих консультацій щодо призначення керівників ключових інституцій. Потім у саміті було оголошено перерву до вівторка, 11 ранку.