Лідери ЄС ще раз спробують досягти згоди щодо кандидатур на найвищі посади

Лідери ЄС ще раз спробують досягти згоди щодо кандидатур на найвищі посади

Укрінформ
Засідання, на якому лідери ЄС мають визначитися з кандидатурами наступних керівників євроінституцій, має розпочатися о 13:00 у Брюсселі. Консультації з президентом Європейської Ради Дональдом Туском тривають.

Про це у своєму Twitter написав речник Європейської Ради Пребен Ааман.

"Сьогодні засідання почнеться о 13:00. Туск продовжує консультації", - написав він.

Згодом Пребен Ааман повідомив, що початок засідання переноситься на 14:00.

Раніше йшлося про те, що колишній міністр закордонних справ Нідерландів Франс Тіммерманс, імовірно, змінить на посаді голову Єврокомісії Жана-Клода Юнкера. 58-річний Тіммерманс представляє другу за величиною в Європарламенті фракцію соціал-демократів. Наразі не виключають, що він може не стати наступним головою комісії.

Кандидатуру Тіммерманса схвалили канцлерка Німеччини Анґела Меркель президент Франції Еммануель Макрон. Проти виступають країни Польща, Угорщина, Словаччина і Чехія.

Серед інших кандидатів Туск запропонував президентку Світового банку Крісталіну Георгієву, представника ЄС на переговорах з Лондоном щодо Brexit Мішеля Барньє, а також прем'єр-міністра Ірландії Лео Варадкара. Втім, наразі жоден із кандидатів не отримав достатньої підтримки.

Раніше з-поміж претендентів вибув також німецький політик Манфред Вебер, за якого виступала Меркель.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 червня у Брюсселі розпочався спеціальний саміт ЄС, головним завданням якого є визначити кандидатів на керівні позиції у ключових Європейських інституціях – в Єврокомісії, Європейській Раді, Службі зовнішніх дій ЄС та у Європейському Центробанку. Після затвердження на рівні керівників держав та урядів ЄС, ці кандидати ще будуть повинні отримати більшість голосів Європейського Парламенту. Лідери країн-членів 1 липня продовжили роботу після тривалих консультацій щодо призначення керівників ключових інституцій. Потім у саміті було оголошено перерву до вівторка, 11 ранку.

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