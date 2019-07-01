Туск знову скликає Єврораду для визначення керівників євроінституцій

Лідери ЄС, які зібралися у Брюсселі на спеціальну зустріч Європейської Ради для визначення кандидатур до призначення на ключові посади у європейських інституціях, не змогли досягти результату, тож продовжать роботу у вівторок о 11.00.

Про це йдеться у повідомленні, яку речник Європейської Ради Пребен Ааман (Preben Aamann) розмістив у Twitter.

«Президент Європейської Ради Туск призупинив зустріч і скликає Європейську Раду завтра о 11.00», - йдеться у повідомленні.

Як уже повідомляв Укрінформ, 30 червня у Брюсселі розпочався спеціальний саміт ЄС, головним завданням якого є визначити кандидатів до призначення на керівні позиції у ключових Європейських інституціях – в Єврокомісії, Європейській Раді, Службі зовнішніх дій ЄС та у Європейському Центробанку. Після затвердження на рівні керівників держав та урядів ЄС, ці кандидати ще будуть повинні отримати більшість голосів Європейського Парламенту.