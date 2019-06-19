Однією з головних тем саміту ЄС стане визначення лідерів європейських інституцій — Туск

Глави держав і урядів країн ЄС, які зустрінуться у Брюсселі 20-21 червня, одним із головних питань порядку денного матимуть обговорення потенційних кандидатур до призначення на головні посади в європейських інституціях.

Про це йдеться у листі-запрошенні, яке керівникам держав направив Президент Європейської Ради Дональд Туск.

Повний текст документа можна знайти на сайті Європейської Ради.

«Після європейських виборів ми погодилися спробувати призначити нових лідерів європейських інституцій у червні. Протягом минулих трьох тижнів я проводив консультації з вами та з Європарламентом, з лідерами його політичних груп. Ці консультації засвідчили, що існують різні погляди, різні інтереси, але також і спільна воля завершити цей процес до першої сесії Європейського Парламенту. З огляду на це я буду продовжувати консультуватися з кожним з вас до початку саміту. Зберігаю обережний оптимізм, адже ті, з ким я розмовляв, висловлювали намір досягти рішення швидко», - йдеться у документі.

За словами Туска, лідери розглянуть також інші важливі питання, зокрема, Стратегічний порядок денний, який відобразить виклики, з якими стикається Європа та світ протягом останніх років. Документ підкреслить необхідність захищати територію та кордони європейських країн, зробити цифрову трансформацію суспільства більш корисною для громадян, здійснити рішучі кроки до подолання екзистенційних загроз, які несуть з собою кліматичні зміни. Цей стратегічний документ має відобразити також волю до зміцнення єдності Європи та до підвищення її ролі на міжнародній арені.

Як очікується, саміт ухвалить декілька документів, зокрема, резолюції щодо Багаторічної фінансової перспективи ЄС, щодо боротьби з кліматичними змінами, протидії дезінформації та гібридним загрозам, питанням зовнішніх відносин тощо.