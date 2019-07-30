Помпео сподівається на поновлення найближчим часом переговорів із КНДР

Державний секретар США Майк Помпео сподівається, що робочі перемовини з представниками Північної Кореї питань денуклеаризації відновляться у найближчому майбутньому.

Про це повідомляє KBS.

"Державний секретар США Майк Помпео висловив сподівання перед своїм Азійсько-Тихоокеанським туром, що переговори на робочому рівні з Північною Кореєю відновляться дуже скоро", - йдеться у повідомленні.

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Американський дипломат вирушає до Таїланду у вівторок для участі в регіональних зустрічах під егідою Асоціації країн Південно-Східної Азії, які, як повідомляється, пропустить міністр закордонних справ Північної Кореї Рі Йон-хо.

Помпео та Рі супроводжували своїх лідерів на перемовинах у Пханмунджомі, де вони погодилися відновити переговори між державами на робочому рівні.

Помпео також заявив, що Сполучені Штати сподіваються, що знайдуться творчі рішення щодо розблокування санкцій проти Північної Кореї.

Як повідомлялося, Помпео заявляв, що розраховує почути на наступних перемовинах з представниками Північної Кореї нові ідеї щодо денуклеаризації.