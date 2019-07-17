Переговори з РФ щодо ядерної зброї не дали результатів — Держдеп США

Делегація США висловила Росії занепокоєння у зв'язку з неконтрольованим процесом розгортання нестратегічної ядерної зброї всупереч досягнутим раніше домовленостям, а також невиконанням міжнародних договорів.

Як повідомили в Держдепартаменті США, таким є один із підсумків переговорів у Женеві на рівні заступників глав зовнішньополітичних відомств США і Росії, передає кореспондент Укрінформу.

"Діалог з питань стратегічної безпеки став черговим заходом у серії зустрічей, проведених Сполученими Штатами з російськими чиновниками у розвиток переговорів держсекретаря Помпео й міністра закордонних справ Лаврова під час їхньої зустрічі 14 травня в Сочі", - уточнили в американському відомстві.

Теми нинішньої дискусії стосувалися зменшення непорозумінь і невірного сприйняття низки ключових питань безпеки. При цьому вказується, що американська делегація зосередила увагу на Стратегії національної безпеки США, Національній оборонній стратегії, Огляді конфігурації ядерних сил, Огляді протиракетної оборони, а також нових викликах безпеці та баченню президента нового напрямку контролю над ядерними озброєннями з Росією й Китаєм.

"Делегація США чітко заявила прихильність ефективному контролю над озброєннями, а також повному й контрольованому виконанню договорів. Делегація США також підкреслила занепокоєння з приводу розвитку й розгортання нестратегічної ядерної зброї в Росії, а також відсутності прозорості щодо існуючих зобов'язань", - зауважили в Держдепі.

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Американську делегацію очолили заступники держсекретаря США Джон Салліван і Андреа Томпсон. Російську сторону представив заступник глави МЗС Сергій Рябков.

Члени американської делегації мають намір у четвер відвідати Брюссель, щоби поінформувати про переговори з російською стороною союзників у штаб-квартирі НАТО.