Росія не реагує на запити ООН у справі МH17 - посол України в Нідерландах

Росія відмовляється від співпраці по лінії правоохоронних органів у справі збитого малайзійського літака "Боїнг-777" рейсу MH17 та не реагує на запити про міжнародну правову допомогу.

Про це зазначив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов на брифінгу в рамках інформаційного марафону до п'ятої річниці збиття МН17, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я нагадаю, що практично через три дні після збиття літака була ухвалена резолюція Радбезу ООН 2166, яка зобов'язує всі країни, в тому числі РФ, співпрацювати у розслідуванні збиття літака. І це дуже важливий момент, це міжнародні правові зобов'язання. Зараз, коли ми вийшли на фінішну пряму - по суті ми констатуємо відсутність співпраці з боку РФ по лінії правоохоронних органів, відсутність належного реагуванння на запити про міжнародну правову допомогу", - наголосив Ченцов.

Посол зазначив, що подібна поведінка з боку Російської Федерації "становить порушення своїх міжнародних зобов'язань".

Як повідомляв Укрінформ, Нідерланди, Австралія та РФ у березні 2019 року провели першу зустріч щодо відповідальності Росії за катастрофу MH17.

У травні минулого року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у відповідальності за знищення малайзійського пасажирського літака рейсу МН17 в 2014 році.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий бойовиками на Донбасі в липні 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53 зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, яка дислокується в Курську.