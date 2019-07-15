ЄС не проти, якщо до торговельної програми з Іраном приєднається більше країн

Збереження «ядерної» угоди з Іраном в рамках Спільного всеосяжного плану дій було в центрі уваги під час зустрічі європейських міністрів закордонних справ, при цьому до програми розвитку торгівлі в рамках цього документу можуть приєднатися представники третіх країн.

Про це у понеділок у Брюсселі під час прес-конференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявила високий представник ЄС Федеріка Могерині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо єдину позицію країн-членів щодо необхідності, з одного боку, зробити наявний інструмент з підтримки торговельних обмінів, - INSTEX, - швидшим та функціональнішим для легальної торгівлі з Іраном. Певна кількість країн ЄС продемонстрували бажання стати учасниками цього інструменту, існує також можливість приєднатися для країн — не членів ЄС. З іншого боку, ми будемо продовжувати працювати з Іраном для його повернення до повного виконання умов ядерної угоди», - наголосила високий представник ЄС.

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При цьому вона утрималася від відповіді на запитання журналістів, які «треті країни» можуть приєднатися до торгівлі з Іраном за програмою INSTEX, а також щодо обсягів ймовірних торговельних операцій з ними.

«Я не можу назвати такі країни, а також установи, які мають таке бажання, в інтересах захисту їхніх комерційних інтересів. Це ж стосується й третіх країн. Вони можуть зробити це, якщо матимуть таке бажання, але це не наші повноваження – оголошувати таку інформацію», - сказала Могерині.

«Ми знаємо, що всі наші зусилля не сягнуть рівня компенсації (втрат), які є результатами рішення США (щодо поновлення економічних санкцій проти Ірану). Що ми робимо – ми намагаємося пом’якшити ці наслідки з використанням ринкових інструментів, які є у розпорядженні країн-членів ЄС. Ми робимо все, що від нас залежить. Сподіваємось, що цього вистачить для громадської думки в Ірані та для влади Ірану, щоб зрозуміти, що ми залишаємося відданими зобов’язанням за СВПД», - додала Високий представник ЄС.

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Вона окремо наголосила, що збереження СВПД відповідає інтересам ЄС, інтересам глобальної безпеки у світі, інтересам самого Ірану, який здійснить необхідні кроки для повернення до повного виконання згаданого Плану дій. За її словами, відхід Ірану від таких зобов’язань, що трапився протягом кількох минулих тижнів, не є незворотнім і може бути скорегованим.