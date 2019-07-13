Конгрес США обмежив право Трампа завдати військового удару по Ірану

Конгрес США схвалив положення, яке не дозволяє президенту Дональду Трампу власним рішенням завдати військового удару по Ірану.

Про це повідомляє агенція IRNA.

«Палата представників Сполучених Штатів проголосувала у п'ятницю за обмеження здатності президента Дональда Трампа почати військові дії проти Ірану, схваливши положення, що вимагатиме від президента отримати дозвіл Конгресу, перш ніж застосувати військову силу проти Тегерана», - йдеться у повідомленні.

Конгресмени проголосували 251 голосом за, 170 проти в позбавляючи виконавчу владу повноважень вирішувати питання війни та миру.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп спочатку схвалив військовий удар по Ірану через те, що Тегеран збив американський розвідувальний безпілотник над Ормузькою протокою, проте потім скасував свій наказ.

26 червня президент США Дональд Трамп висловив переконання, що війна США з Іраном, у разі її початку, не триватиме довго, водночас нагадавши, що прагне уникнути військової конфронтації.

Фото: The White House