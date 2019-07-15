Лондон і Вашингтон мають різні погляди щодо ядерної угоди з Іраном — МЗС Британії

“Велика Британія й Сполучені Штати мають різні думки щодо ядерної угоди з Іраном”, - йдеться у повідомленні.

За словами Ганта, Лондон і Вашингтон мають “різні погляди з приводу того, як залишити регіон без ядерної зброї”.

Як зауважив міністр, це питання є тим “рідкісним випадком”, коли обидві країні не поділяють погляди один одного.

Водночас Гант наголосив, що США й Британія погоджуються, що стабілізація на Близькому Сході настане, коли Тегеран припинить дестабілізуючу діяльність в Іраку, Сирії, Лівані та Ємені.

Раніше президент Ірану Хасан Рухані заявив, що його країна готова до переговорів, якщо Вашингтон скасує санкції і повернеться до ядерної програми 2015 року.

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Як відомо, ядерну угоду з Іраном було укладено шістьма країнами - Німеччиною, Росією, США, Францією, Великою Британією і Китаєм. У травні минулого року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди і введення нових санкцій проти Тегерана. У відповідь на санкції США Тегеран оголосив про призупинення деяких зобов'язань за СВПД і попередив про розширення цього списку, якщо Європа буде виконувати введені США обмеження.

14 липня, з нагоди четвертої річниці підписання ядерної угоди, ФРН, Велика Британія і Франція закликали Вашингтон і Тегеран відновити діалог щодо ядерної угоди.