Єврокомісія не вживатиме санкцій щодо Італії через її держборг

Італія уникла дисциплінарних заходів з боку Європейської комісії, адже уряд в Римі погодився привести у відповідність із нормами ЄС свій величезний державний борг і дефіцит бюджету.

Про це повідомляє Politico із посиланням на заяву єврокомісара з питань економіки П’єра Московічі.

"Завдяки цим значним зусиллям італійського уряду ми бачимо, що Італія в цілому дотримується правил в 2019 році. Європейська комісія не вживатиме дисциплінарних заходів щодо Італії, оскільки італійський уряд погодився привести зростаючий державний борг і дефіцит бюджету у відповідність з правилами ЄС і вжив заходів в цьому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Бюджетні правила ЄС, які називаються Пактом стабільності та зростання, вимагають, щоб уряди зберігали свій бюджетний дефіцит не вище 3% валового внутрішнього продукту (ВВП). Борг має бути обмежений 60 відсотками ВВП.

Прогнозується, що державний борг Італії досягне 133,7% ВВП цього року, і Рим пообіцяв утримати свій дефіцит лише на рівні 2%.

Процедура порушення могла спричинити штраф для Італії в розмірі до 3,4 млрд євро (0,2% ВВП країни).