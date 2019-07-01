ЄС вимагає розслідувати смерть ув'язненого офіцера у Венесуелі

Євросоюз вимагає ретельного розслідування загибелі офіцера збройних сил Венесуели, якого кинули за ґрати спецслужби цієї країни.

Про це йдеться в заяві речника ЄС, оприлюдненій на сайті Служби зовнішніх дій Євросоюзу.

“Смерть армійського капітана Рафаеля Акоста Аревало, який був ув’язнений силами безпеки Венесуели, є ще одним свідченням свавільного характеру судової системи в країні, відсутності гарантій дотримання прав тих, хто зазнав арешту”, - йдеться в заяві.

Родині та друзям капітана Аревало висловлюються глибокі співчуття. При цьому зазначається, що його загибель не може залишитися без покарання, і необхідне повне та незалежне розслідування, аби притягнути винних до відповідальності.

У документі наголошується: Євросоюз цілковито підтримує зусилля Верховного комісара ООН з прав людини, спрямовані на те, щоб права всіх громадян Венесуели були повністю захищені.

Фото: Jorge Sanz / Pacific Press