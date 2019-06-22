Комісар ООН закликає офіційний Каракас звільнити політв'язнів
Про це повідомляє AFP.
«Я закликаю владу звільнити всіх тих, хто був затриманий чи позбавлений волі за мирне здійснення своїх цивільних прав», - сказала Бачелет, маючи на увазі сотні противників уряду Мадуро, які зараз знаходяться у в'язниці.
Її слова пролунали після завершення триденного візиту до Венесуели, куди Бачелет прибула на запрошення Мадуро.
Комісар ООН з прав людини зустрілася з родичами 715 затриманих осіб, багато з яких звинувачуються в «змові» з метою повалення уряду. Вона також поговорила з родичами людей, які загинули під час протестів проти Мадуро в 2017 році.
Мадуро в свою чергу заявив, що поважатиме рекомендації Бачелет: «Я сказав їй, що вона, як президент (Бачелет є колишнім президентом Чилі - ред.), може розраховувати на те, що я серйозно поставлюся до її пропозицій і рекомендацій», - сказав Мадуро, додавши, що люди, яких звинувачували в порушеннях прав людини, переслідуватимуться за законом.
Бачелет також заявила про призначення делегатів, які будуть залишатися в країні і «надавати допомогу і технічні консультації, а також, що дуже важливо, продовжувати стежити за становищем в сфері прав людини у Венесуелі».
Як відомо, з січня в Венесуелі триває політична і соціально-економічна криза, що викликана протистоянням між президентом Ніколасом Мадуро і Хуаном Гуайдо - лідером опозиції і головою парламенту, якого більшість західних країн, включаючи США, визнали тимчасовим президентом.