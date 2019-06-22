Комісар ООН закликає офіційний Каракас звільнити політв'язнів

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет закликала Венесуелу звільнити ув'язнених дисидентів.

Про це повідомляє AFP.

«Я закликаю владу звільнити всіх тих, хто був затриманий чи позбавлений волі за мирне здійснення своїх цивільних прав», - сказала Бачелет, маючи на увазі сотні противників уряду Мадуро, які зараз знаходяться у в'язниці.

Її слова пролунали після завершення триденного візиту до Венесуели, куди Бачелет прибула на запрошення Мадуро.

Комісар ООН з прав людини зустрілася з родичами 715 затриманих осіб, багато з яких звинувачуються в «змові» з метою повалення уряду. Вона також поговорила з родичами людей, які загинули під час протестів проти Мадуро в 2017 році.

Мадуро в свою чергу заявив, що поважатиме рекомендації Бачелет: «Я сказав їй, що вона, як президент (Бачелет є колишнім президентом Чилі - ред.), може розраховувати на те, що я серйозно поставлюся до її пропозицій і рекомендацій», - сказав Мадуро, додавши, що люди, яких звинувачували в порушеннях прав людини, переслідуватимуться за законом.

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Бачелет також заявила про призначення делегатів, які будуть залишатися в країні і «надавати допомогу і технічні консультації, а також, що дуже важливо, продовжувати стежити за становищем в сфері прав людини у Венесуелі».

Як відомо, з січня в Венесуелі триває політична і соціально-економічна криза, що викликана протистоянням між президентом Ніколасом Мадуро і Хуаном Гуайдо - лідером опозиції і головою парламенту, якого більшість західних країн, включаючи США, визнали тимчасовим президентом.