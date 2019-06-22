Канада скасувала санкції проти колишнього очільника розвідки Венесуели

Уряд Канади офіційно скасував санкції відносно генерала Мануеля Крістофера Фігери, колишнього очільника Боліваріанської служби розвідки, який відмовився підтримувати режим Ніколаса Мадуро та перейшов на сторону венесуельської опозиції.

Про це повідомляє Anadolu.

“Канада скасувала економічні санкції проти колишнього голови служби розвідки Венесуели, який брав участь у військовому повстанні 30 квітня, в якості нового жесту підтримки венесуельської опозиції”, - йдеться у повідомленні.

13 квітня Канада запровадила санкції проти генерала Фігери.

Як зазначається, в даний час він перебуває в Колумбії та співпрацює з розвідувальними службами США.

Минулого місяця США також скасували санкції проти Мануеля Фігери після того, як він пішов в опозицію до Мадуро.

Адміністрація президента США Дональда Трампа закликала високопоставлених чиновників та військових режиму Мадуро висловити свою підтримку лідеру опозиції Хуану Гуайдо, пропонуючи скасування санкцій, якщо вони підтримають опозиціонерів.

Генерал Фігера очолював службу розвідки Венесуели з жовтня 2018 до 30 квітня 2019 року. Раніше він служив також помічником колишнього венесуельського диктатора Уго Чавеса протягом 12 років.

Мадуро раніше сказав, що Фігера став «найвагомішою фігурою», яка приєдналася до невдалого повстання Гуайдо, та заявив, що він був «завербований спецслужбами США» у 2018 році.

Як повідомлялося, Сполучені Штати довгий час виступають за усунення режиму Ніколаса Мадуро, який має тісні зв'язки з Москвою. Вашингтон разом з іншими країнами демократичного західного світу підтримує тимчасового президента Хуана Гуайдо, а також проведення демократичних виборів нового глави держави.